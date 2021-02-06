«Фиорентина» с Кокориным в составе уступила «Интеру» в Серии А

«Фиорентина» потерпела поражение от миланского «Интера» в матче итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла во Флоренции и завершилась в пользу гостей — 2:0.

На 31-й минуте в составе нерадзурри отличился Николо Барелла, а на 52-й забил Иван Перишич.

Российский форвард хозяев Александр Кокорин вышел на замену на 74-й минуте.

«Интер» набрал 47 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (22) находится на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером».