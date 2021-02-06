СМИ: ЦСКА договорился о трансфере футболиста «Стабека» Бохинена

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Московский футбольный клуб ЦСКА близок к приобретению 21-летнего полузащитника норвежского «Стабека» Эмиля Бохинена.
СМИ: ЦСКА договорился о трансфере футболиста «Стабека» Бохинена
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

По информации TV2, ЦСКА и «Стабек» договорились о трансфере хавбека. Отмечается, что армейцам осталось уладить вопросы по личному контракту Бохинена.

7 февраля 21-летний игрок должен вылететь в Москву для прохождения медицинского осмотра и подписания соглашения с красно-синими.

Эмиль Бохинен провёл 67 матчей в чемпионате Норвегии, забил девять мячей, отдал семь результативных передач и заработал 11 жёлтых карточек.

Ранее в «Стабеке» подтвердили переговоры по возможному переходу Бохинена в ЦСКА.

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