СМИ: ЦСКА договорился о трансфере футболиста «Стабека» Бохинена

Московский футбольный клуб ЦСКА близок к приобретению 21-летнего полузащитника норвежского «Стабека» Эмиля Бохинена.

По информации TV2, ЦСКА и «Стабек» договорились о трансфере хавбека. Отмечается, что армейцам осталось уладить вопросы по личному контракту Бохинена.

7 февраля 21-летний игрок должен вылететь в Москву для прохождения медицинского осмотра и подписания соглашения с красно-синими.

Эмиль Бохинен провёл 67 матчей в чемпионате Норвегии, забил девять мячей, отдал семь результативных передач и заработал 11 жёлтых карточек.

Ранее в «Стабеке» подтвердили переговоры по возможному переходу Бохинена в ЦСКА.