СМИ: ЦСКА договорился о трансфере футболиста «Стабека» Бохинена
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По информации TV2, ЦСКА и «Стабек» договорились о трансфере хавбека. Отмечается, что армейцам осталось уладить вопросы по личному контракту Бохинена.
7 февраля 21-летний игрок должен вылететь в Москву для прохождения медицинского осмотра и подписания соглашения с красно-синими.
Эмиль Бохинен провёл 67 матчей в чемпионате Норвегии, забил девять мячей, отдал семь результативных передач и заработал 11 жёлтых карточек.
Ранее в «Стабеке» подтвердили переговоры по возможному переходу Бохинена в ЦСКА.