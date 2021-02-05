В «Стабеке» подтвердили переговоры по возможному переходу Бохинена в ЦСКА

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Спортивный директор норвежского «Стабека» Торгейр Бьярманн прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к полузащитнику Эмилю Бохинену.
В «Стабеке» подтвердили переговоры по возможному переходу Бохинена в ЦСКА
  • © Эмиль Бохинен
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«Мы не так далеки от возможной сделки. Если Эмиль сможет представить себя игроком этого клуба, мы попробуем найти решение. Мы ещё не готовы, но способны это сделать. Но пока документы не подписаны, утверждать ничего нельзя», — цитирует Бьярманна Eurosport.

21-летний хавбек является игроком молодёжной сборной Норвегии. Бохинен — воспитанник «Стабека». За эту команду он провёл 92 матча, в которых забил 11 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом норвежского клуба. 

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