«Детройт» уступил «Тампе» в НХЛ, несмотря на гол Наместникова

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«Детройт Ред Уингз» потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Детройт» уступил «Тампе» в НХЛ, несмотря на гол Наместникова
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Баркли Гудроу, а также голом отметился Патрик Марун. У гостей единственную шайбу забросил российский форвард Владислав Наместников.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28.

Ранее сообщалось, что 35 сейвов Сергея Бобровского не спасли «Флорида Пантерз» от проигрыша «Нэшвилл Предаторз» в матче НХЛ.

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