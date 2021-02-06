Гурьев: на чемпионат Европы по биатлону нужно выставлять достойную команду

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал итоги выступления команды на чемпионате Европы в Дужники-Здруй, где россияне не выиграли ни одного золота.

«Давайте всё-таки не будем забывать о том, что чемпионат Европы — вторые по своей значимости соревнования после мировых первенств, в то время как Кубок мира — исключительно коммерческий турнир, где идёт зарабатывание денег. Раз так, нужно не просто выступать, но и выставлять достойную команду», — сказал Гурьев RT.

Тренер заявил, что на турнир не стоило привозить молодых спортсменов и заставлять их выступать на длинных дистанциях.

«Я, например, не понимаю, зачем привозили в Польшу Настю Шевченко и Даниила Серохвостова. Если мы говорим о том, что Шевченко нужно поберечь перед юниорским чемпионатом мира, то зачем ставим её на дистанцию 15 километров и радуемся четвёртому месту? Поставьте её на спринт, пасьют и на эстафету, пусть дистанции коротенькие бегает. Почему было не запустить Серохвостова в эстафету? Зачем мы ставим туда 30-летних, смысл в чём?» — добавил Гурьев.

Ранее он заявил, что ни у одной сборной по биатлону нет четырёх спортсменок такого же уровня, как у России.