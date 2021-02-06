Гурьев о сборной России: четырёх спортсменок такого уровня ни у кого в мире нет

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал победу команды в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве.

«Мне сложно судить об этом, находясь вне сборной. Эстафета в том составе, что бежал в Антерсельве, очень сильная получилась. Четырёх спортсменок такого уровня ни у кого в мире, наверное, нет», — сказал Гурьев RT.

По его мнению, россиянки смогут добиться успеха на чемпионате мира в Поклюке, который пройдёт с 10 по 21 февраля.

«Дай бог, чтобы всё у них сложилось, чтобы они не повторили ошибки, которая случилась у нас в Нагано в 1998 году. Сейчас девчонки у нас боевые, даже индивидуально могут хорошо выглядеть. Тем более на одной высоте со стадионом живут, должны хорошо к этой высоте приноровиться», — добавил тренер.

Ранее Гурьев подверг критике методы работы Вольфганга Пихлера в сборной России.