Тренер раскритиковал методы работы Пихлера в сборной России по биатлону

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал, какие ошибки допускал немецкий специалист Вольфганг Пихлер во время работы с командой с 2011 по 2014 год.

«У нас был опыт Вольфганга Пихлера, который 14 дней работал с командой на сборе, а на следующие 14 дней спортсменок по домам распускал. В России так нельзя. Мы непривычны к такой системе. Возвращается, допустим, спортсменка на 14 дней, региональные тренеры не всегда под эти сроки подстроиться могут, кому-то на другие сборы приходится уезжать. Соответственно, чтобы тренироваться, надо сначала все мишени самой наклеить», — рассказал Гурьев RT.

Он также заявил, что Пихлер не знал, как проводить трёхнедельные сборы и подготовку в горах, а также назвал ошибочной силовую подготовку спортсменок.

«Сам Пихлер и сказал спустя какое-то время на тренерском совете, что надо к 20-дневным сборам переходить. Вот только он не знал, что делать в эти 20 дней. Лупил в плане нагрузок сразу, с первого дня и до последнего, так что девчонки к концу третьей недели вообще вставали. Особенно это касалось работы в горах. В горах Вольфганг вообще не знал, как тренировать, — понятия не имел, что такое гора. С той же штангой ему понадобился год, чтобы понять, что штанга в биатлоне не работает. Но поначалу-то сколько восторгов было: ой, Света Слепцова рекорд поставила, 40 кг взяла. Через три месяца — 45, потом — 47. Ну и что? Зачем они нам, эти мышцы?» — добавил Гурьев.

Ранее он подверг критике Александра Логинова за индивидуальную подготовку к сезону.