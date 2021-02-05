«Матч ТВ»: «Тамбов» 8 февраля отправится на сбор в Крымск

Футбольный клуб «Тамбов» 8 февраля отправится на тренировочный сбор в Крымск.

Как сообщает «Матч ТВ», из нынешнего состава команды в Крымск поедут вратари Сергей Рыжиков и Никита Чагров, защитники Виталий Шахов и Зураб Гигашвили, полузащитники Владимир Кабахидзе и Николас Лоуренс, а также форвард Дмитрий Меренчуков и вернувшийся из аренды нападающий Артём Архипов.

Кроме того, не исключено, что к команде присоединится Павел Карасёв. Ожидается, что в Крымске команду также пополнит защитник «Факела» Николай Зайцев.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом. Тем не менее недавно в Российском футбольном союзе и Российской премьер-лиге заявили о готовности помочь клубу.

Ранее спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что «Тамбов» будет доигрывать сезон.