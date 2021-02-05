Худяков заявил, что «Тамбов» будет доигрывать сезон

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что в команде намерены доиграть сезон в Российской премьер-лиге.

«Двое суток назад ситуация была очень тяжёлой, основным выходом из неё было банкротство. Сейчас же всё резко поменялось. Есть дорожная карта, по которой «Тамбов» будет исправлять своё текущее положение. Команда будет доигрывать сезон. Мы соберём боеспособный коллектив. Задействуем тех, кто остался из основного состава, а также привлечём ребят из молодёжки. Ведётся большая селекционная работа, будем брать футболистов в аренду», — цитирует Худякова «Матч ТВ».

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.

Ранее в «Тамбове» допустили, что клуб может отозвать иск о банкротстве.