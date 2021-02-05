В «Тамбове» допустили, что клуб может отозвать иск о банкротстве

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Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, при каких условиях клуб может отозвать иск о банкротстве.
В «Тамбове» допустили, что клуб может отозвать иск о банкротстве
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«Мы подали этот иск 1 февраля, это было до исполкома РФС. После вчерашнего собрания, безусловно, надежда осталась. Если те решения, которые были приняты за последние несколько дней, начнут воплощаться в жизнь, мы просто отзовём иск. С этим банкротством нас никто никуда не гонит», — цитирует Коновалову «Чемпионат».

Она также поблагодарила экс-футболистов сборной России Динияра Билялетдинова и Владимира Быстрова, которые выразили готовность бесплатно выступать за команду.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.

Ранее сообщалось, что ФК «Тамбов» подал иск о банкротстве.

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