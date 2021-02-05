Конференция ЮНЕСКО по допингу приняла инициативу Минспорта России по созданию фонда поддержки стран

В Дакаре открылось второе заседание Президиума седьмой сессии Конференции сторон Международной Конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Как сообщает пресс-служба Минспорта России, в рамках заседания участники конференции обсудили вопросы мониторинга выполнения Конвенции, практического руководства и базы последствий, формулы финансирования WAFA.

Также в рамках заседания была поддержана инициатива России по созданию типового проекта фонда по оказанию помощи странам, испытывающим трудности в реализации положений Конвенции.

В заседании принял участие Министра спорта России Олег Матыций, который встретился с заместителем генерального директора по социальным и гуманитарным наукам ЮНЕСКО Габриэлой Рамос и членом Международного олимпийского комитета, президентом Олимпийского комитета Республики Сенегал Мамаду Ндиайе.

Ранее сообщалось, что Матыцин предложил африканским спортсменам российскую вакцину от коронавируса.