Конференция ЮНЕСКО по допингу приняла инициативу Минспорта России по созданию фонда поддержки стран

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В Дакаре открылось второе заседание Президиума седьмой сессии Конференции сторон Международной Конвенции о борьбе с допингом в спорте.
Конференция ЮНЕСКО по допингу приняла инициативу Минспорта России по созданию фонда поддержки стран
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Как сообщает пресс-служба Минспорта России, в рамках заседания участники конференции обсудили вопросы мониторинга выполнения Конвенции, практического руководства и базы последствий, формулы финансирования WAFA.

Также в рамках заседания была поддержана инициатива России по созданию типового проекта фонда по оказанию помощи странам, испытывающим трудности в реализации положений Конвенции.

В заседании принял участие Министра спорта России Олег Матыций, который встретился с заместителем генерального директора по социальным и гуманитарным наукам ЮНЕСКО Габриэлой Рамос и членом Международного олимпийского комитета, президентом Олимпийского комитета Республики Сенегал Мамаду Ндиайе.

Ранее сообщалось, что Матыцин предложил африканским спортсменам российскую вакцину от коронавируса.

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