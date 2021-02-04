Матыцин предложил африканским спортсменам российскую вакцину от коронавируса

Министр спорта России Олег Матыцин в рамках встречи с руководителями спортивных ведомств Сенегала, Бенина, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуара, Гамбии, Гвинеи, Либерии, Мали, Нигера, Нигерии, Сьерра-Леоне, Того и Ганы предложил спортсменам сборных команд Африки получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

Как сообщает ТАСС, Матыцин подчеркнул, что российская вакцина уже доказала свою безопасность и надёжность, а также выразил готовность детально обсудить возможность поставки вакцин в страны Африки для спортсменов национальных сборных в случае такой заинтересованности.

В рамках встречи с министрами спорта стран Западной Африки Матыцин также указал на важность продвижения взаимовыгодных инициатив на международной арене и отметил необходимость усиления совместной российско-африканской работы в сфере студенческого и массового спорта, по линии спортивных вузов и совместных волонтёрских программ, обмена опытом в области антидопингового обеспечения.

Ранее сообщалось, что Минспорт России планирует начать вакцинацию спортсменов от коронавируса в марте.