Матыцин предложил африканским спортсменам российскую вакцину от коронавируса
- © РИА Новости / Нина Зотина
Как сообщает ТАСС, Матыцин подчеркнул, что российская вакцина уже доказала свою безопасность и надёжность, а также выразил готовность детально обсудить возможность поставки вакцин в страны Африки для спортсменов национальных сборных в случае такой заинтересованности.
В рамках встречи с министрами спорта стран Западной Африки Матыцин также указал на важность продвижения взаимовыгодных инициатив на международной арене и отметил необходимость усиления совместной российско-африканской работы в сфере студенческого и массового спорта, по линии спортивных вузов и совместных волонтёрских программ, обмена опытом в области антидопингового обеспечения.
Ранее сообщалось, что Минспорт России планирует начать вакцинацию спортсменов от коронавируса в марте.