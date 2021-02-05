«Сочи» предложил «Лейпцигу» провести матч ЛЧ с «Ливерпулем» на стадионе «Фишт»
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«Может, сыграете в Сочи? Ни дождя, ни снега — и прекрасный вид на Чёрное море», — написала пресс-служба «Сочи» в Twitter.
Напомним, что правительство Германии с 30 января до 17 февраля запретило въезд из стран, затронутых коронавирусной инфекцией.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» должен состояться 16 февраля. Ответная встреча — 10 марта.
Ранее сообщалось, что матч Лиги Европы «Вольфсберг» — «Тоттенхэм» может пройти на стадионе ЦСКА.