«Сочи» предложил «Лейпцигу» провести матч ЛЧ с «Ливерпулем» на стадионе «Фишт»

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Футбольный клуб «Сочи» обратился к немецкому «Лейпцигу» с предложением провести матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» на стадионе «Фишт» в Сочи.
«Сочи» предложил «Лейпцигу» провести матч ЛЧ с «Ливерпулем» на стадионе «Фишт»
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Может, сыграете в Сочи? Ни дождя, ни снега — и прекрасный вид на Чёрное море», — написала пресс-служба «Сочи» в Twitter.

Напомним, что правительство Германии с 30 января до 17 февраля запретило въезд из стран, затронутых коронавирусной инфекцией.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» должен состояться 16 февраля. Ответная встреча — 10 марта.

Ранее сообщалось, что матч Лиги Европы «Вольфсберг» — «Тоттенхэм» может пройти на стадионе ЦСКА.

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