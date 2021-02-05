Билялетдинов заявил, что готов бесплатно играть за «Тамбов»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов выразил готовность бесплатно выступать за футбольный клуб «Тамбов».

«Если «Тамбову» нужны игроки, пусть звонят. Я бы тоже согласился бесплатно поиграть, возобновить карьеру в РПЛ и помочь клубу в такой ситуации. Я и так сейчас поигрываю по три-четыре раза на неделе, нахожусь в форме», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей.

На протяжении карьеры Билялетдинов играл за московские «Локомотив» и «Спартак», а также за английский «Эвертон».

Ранее сообщалось, что ФК «Тамбов» подал иск о банкротстве.