Синицина и Кацалапов выступят в финале КР по фигурному катанию
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«Почти со 100%-ной уверенностью могу сказать, что Синицина и Кацалапов выступят в финале. Мы готовимся к этому турниру», — цитирует тренера фигуристов Александра Жулина РИА Новости.
В декабре Синицина и Кацалапов из-за болезни пропустили чемпионат России в Челябинске.
Финал Кубка России должен пройти с 26 февраля по 2 марта в Москве.
Ранее сообщалось, что Юлия Артемьева и Михаил Назарычев выиграли юниорский чемпионат России по фигурному катанию среди спортивных пар.