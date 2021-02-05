Синицина и Кацалапов выступят в финале КР по фигурному катанию

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Чемпионы Европы 2020 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в финале Кубка России по фигурному катанию 2021 года.
Синицина и Кацалапов выступят в финале КР по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Почти со 100%-ной уверенностью могу сказать, что Синицина и Кацалапов выступят в финале. Мы готовимся к этому турниру», — цитирует тренера фигуристов Александра Жулина РИА Новости.

В декабре Синицина и Кацалапов из-за болезни пропустили чемпионат России в Челябинске.

Финал Кубка России должен пройти с 26 февраля по 2 марта в Москве. 

Ранее сообщалось, что Юлия Артемьева и Михаил Назарычев выиграли юниорский чемпионат России по фигурному катанию среди спортивных пар. 

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