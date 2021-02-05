Артемьева и Назарычев выиграли ЮЧР по фигурному катанию среди спортивных пар

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

По итогам двух прокатов Артемьева и Назарычев набрали 204,50 балла — 70,87 за короткую и 133,63 за произвольную программы.

Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, набравшие 194,26 (68,40 + 125,86) балла. Тройку призёров замкнули Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 188,77 (66,21 + 122,56) балла.

Ранее сообщалось, что Ушакова и Некрасов победили на ЮЧР по фигурному катанию в танцах на льду.