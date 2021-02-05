Ушакова и Некрасов победили на ЮЧР по фигурному катанию в танцах на льду

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Арина Ушакова и Максим Некрасов заняли первое место в танцах на льду на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Ушакова и Некрасов победили на ЮЧР по фигурному катанию в танцах на льду
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По итогам двух прокатов Ушакова и Некрасов набрали 187,55 балла — 75,85 за ритмический и 111,70 за произвольный танцы.

Второе место заняли Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, набравшие 184,19 (73,75 + 110,44) балла. Тройку призёров замкнули Ирина Хавронина и Дарио Чиризано — с результатом 181,60 (74,08 + 107,52) балла.

Ранее сообщалось, что Софья Акатьева победила на юниорском чемпионате России по фигурному катанию.

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