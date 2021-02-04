Акатьева победила на юниорском чемпионате России по фигурному катанию

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Софья Акатьева одержала победу в женском одиночном катании на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Акатьева победила на юниорском чемпионате России по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Владимир Песня

По итогам двух прокатов Акатьева, являющаяся ученицей Этери Тутберидзе, набрала  220,00 балла — 72,80 за короткую и 147,20 за произвольную программы.

Второе место заняла ещё одна фигуристка из группы Тутберидзе — Аделия Петросян, набравшая 211,87 (72,64 + 139,23) балла. Тройку призёров, с результатом в 208,13 балла (72,97 + 135,16) замкнула Софья Муравьева, тренирующаяся в академии Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что Евгений Семененко выиграл юниорский чемпионат России по фигурному катанию.

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