«Лужники» готовы принять финал Кубка России и Суперкубок России по футболу
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу арены. Это же касается отборочного матча к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией, который состоится 1 сентября.
«В настоящее время на поле Большой спортивной арены ведутся работы по подготовке к игровому сезону. Поле находится в хорошем состоянии для данного времени года. Если будет такая необходимость, поле БСА принять матчи готово», — говорится в сообщении.
Ранее Александр Дюков заявил о возможном проведении матча сборных России и Хорватии в «Лужниках».