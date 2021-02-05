«Лужники» готовы принять финал Кубка России и Суперкубок России по футболу

Московский стадион «Лужники» готов принять финал Кубка России и матч за Суперкубок России по футболу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу арены. Это же касается отборочного матча к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией, который состоится 1 сентября.

«В настоящее время на поле Большой спортивной арены ведутся работы по подготовке к игровому сезону. Поле находится в хорошем состоянии для данного времени года. Если будет такая необходимость, поле БСА принять матчи готово», — говорится в сообщении.

Ранее Александр Дюков заявил о возможном проведении матча сборных России и Хорватии в «Лужниках».