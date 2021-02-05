«Динамо» победило «Рубин» в контрольном матче

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Московское «Динамо» одержало победу над казанским «Рубином» в контрольном матче в рамках тренировочного сбора в Турции.
«Динамо» победило «Рубин» в контрольном матче
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Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу московской команды.

Победу «Динамо» принесли голы Себастьяна Шиманьски, Николая Комличенко и Даниила Фомина, реализовавшего пенальти.

«Рубин» ответил дублем Джордже Деспотовича, забившего оба мяча с пенальти.

В составе московской команды красную карточку в начале второго тайма получил Заубек Плиев.

Ранее сообщалось, что дубль Сулейманова принёс «Краснодару» победу над «Ростовом» в контрольном матче.

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