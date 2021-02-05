«Динамо» победило «Рубин» в контрольном матче
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Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу московской команды.
Победу «Динамо» принесли голы Себастьяна Шиманьски, Николая Комличенко и Даниила Фомина, реализовавшего пенальти.
«Рубин» ответил дублем Джордже Деспотовича, забившего оба мяча с пенальти.
В составе московской команды красную карточку в начале второго тайма получил Заубек Плиев.
Ранее сообщалось, что дубль Сулейманова принёс «Краснодару» победу над «Ростовом» в контрольном матче.