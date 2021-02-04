Дубль Сулейманова принёс «Краснодару» победу над «Ростовом» в контрольном матче

«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в контрольном матче в рамках тренировочного сбора в Испании.

© РИА Новости / Алексей Филиппов