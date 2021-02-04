Дубль Сулейманова принёс «Краснодару» победу над «Ростовом» в контрольном матче

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«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в контрольном матче в рамках тренировочного сбора в Испании.
Дубль Сулейманова принёс «Краснодару» победу над «Ростовом» в контрольном матче
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Победу «Краснодару» принёс дубль Магомеда-Шапи Сулейманова, отличившегося на 61-й и 68-й минутах матча.

Ранее сообщалось, что футболисты «Краснодара» и «Ростова» устроили потасовку во время контрольного матча.

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