Дубль Сулейманова принёс «Краснодару» победу над «Ростовом» в контрольном матче
«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в контрольном матче в рамках тренировочного сбора в Испании.
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
Встреча завершилась со счётом 2:0.
Победу «Краснодару» принёс дубль Магомеда-Шапи Сулейманова, отличившегося на 61-й и 68-й минутах матча.
Ранее сообщалось, что футболисты «Краснодара» и «Ростова» устроили потасовку во время контрольного матча.
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