СМИ: Футболисты «Краснодара» и «Ростова» устроили потасовку во время контрольного матча
- © РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», в концовке первого тайма хавбек «Краснодара» Тони де Вильена остался недоволен отбором мяча в исполнении полузащитника «Ростова» Романа Тугарева и дал тому подзатыльник. За партнёра по команде вступился Хорен Байрамян. Далее конфликт стал приобретать массовый характер, в нём поучаствовали представители «Ростова» Роман Ерёменко, Давид Тошевски, а также игроки «Краснодара» Игорь Смольников и Магомед-Шапи Сулейманов.
Отмечается, что до драки дело не дошло, футболисты разошлись после ряда толчков и столкновений лбами. Жёлтые карточки по итогам инцидента получили де Вильена и Байрамян.
Ранее сообщалось, что Черчесов посетил контрольный матч московского «Динамо» с «Кайратом».