Голкипер «Аякса» рассказал, как запрещённое вещество попало в его организм

Голкипер амстердамского футбольного клуба «Аякс» Андре Онана выступил с заявлением относительно своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я хочу прояснить, что эта ситуация стала результатом человеческой ошибки. Я принял таблетку, которая содержит вещество, запрещённое WADA, за обычный аспирин. Эта таблетка была прописана моей девушке, и я по ошибке принял её, потому что они упакованы абсолютно одинаково. Я очень жалею об этом», — говорится в заявлении Онана.

Он отметил, что считает чрезмерным вынесенное ему наказание ввиду того, что нарушение было непреднамеренным, и по его словам, УЕФА это признал.

«Все знают, что я веду здоровую жизнь, а как только начал карьеру футболиста, я всегда был абсолютно против использования допинга. Я хочу сказать, что мне нет необходимости использовать допинг, чтобы улучшить карьеру», — подытожил футболист, добавив, что намерен обжаловать свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

24-летний Онана, являющийся воспитанником академии Самуэля Это’О и «Барселоны», выступает за «Аякс» с 2015 года. В его активе 204 матча за амстердамский клуб во всех турнирах, 84 из которых он отыграл на ноль.

В его активе также 17 матчей за сборную Камеруна, в девяти из которых он отыграл на ноль.

Ранее стало известно, что Онана был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.