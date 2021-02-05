Голкипер «Аякса» рассказал, как запрещённое вещество попало в его организм

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Голкипер амстердамского футбольного клуба «Аякс» Андре Онана выступил с заявлением относительно своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Голкипер «Аякса» рассказал, как запрещённое вещество попало в его организм
  • Reuters

«Я хочу прояснить, что эта ситуация стала результатом человеческой ошибки. Я принял таблетку, которая содержит вещество, запрещённое WADA, за обычный аспирин. Эта таблетка была прописана моей девушке, и я по ошибке принял её, потому что они упакованы абсолютно одинаково. Я очень жалею об этом», — говорится в заявлении Онана.

Он отметил, что считает чрезмерным вынесенное ему наказание ввиду того, что нарушение было непреднамеренным, и по его словам, УЕФА это признал.

«Все знают, что я веду здоровую жизнь, а как только начал карьеру футболиста, я всегда был абсолютно против использования допинга. Я хочу сказать, что мне нет необходимости использовать допинг, чтобы улучшить карьеру», — подытожил футболист, добавив, что намерен обжаловать свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

24-летний Онана, являющийся воспитанником академии Самуэля Это’О и «Барселоны», выступает за «Аякс» с 2015 года. В его активе 204 матча за амстердамский клуб во всех турнирах, 84 из которых он отыграл на ноль.

В его активе также 17 матчей за сборную Камеруна, в девяти из которых он отыграл на ноль.

Ранее стало известно, что Онана был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

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