Овечкин — о седьмом месте в списке снайперов НХЛ: надо просто наслаждаться моментом

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой выход на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Да, очень здорово двигаться дальше, но я ещё не закончил. Надо просто наслаждаться моментом. Этим временем — здесь и сейчас. Конечно, наша команда пока играет не идеально. Мы только ищем себя, но, знаете, на старте сезона такое бывает. Я думаю, каждый раз, когда мы именно играем в хоккей, то одерживаем победы. А вот когда прекращаем играть, это стоит нам очков и победных матчей», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Благодаря шайбе в выездной встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, превзойдя результат Майка Гартнера в 708 шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на седьмое место по голам в истории НХЛ.