Джеймс вышел на третье место в истории НБА по количеству точных бросков

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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству точных бросков.
Джеймс вышел на третье место в истории НБА по количеству точных бросков
  • Reuters

Знаковое для 36-летнего форварда событие произошло в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс», по итогам которого Джеймс реализовал 12 000 бросков с игры и вышел на третье место в истории лиги по данному показателю.

В активе Джеймса теперь 12 691 успешный бросок. Прежде третье место занимал легендарный Уилт Чемберлен, в активе которого 12 681 попадание.

На втором месте по количеству реализованных бросков с игры располагается Карл Мэлоун — 13 528, а рекорд принадлежит Кариму Абдул-Джаббару — 15 837.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Денвер» в матче НБА.

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