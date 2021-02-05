Джеймс вышел на третье место в истории НБА по количеству точных бросков

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству точных бросков.

Знаковое для 36-летнего форварда событие произошло в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс», по итогам которого Джеймс реализовал 12 000 бросков с игры и вышел на третье место в истории лиги по данному показателю.

В активе Джеймса теперь 12 691 успешный бросок. Прежде третье место занимал легендарный Уилт Чемберлен, в активе которого 12 681 попадание.

На втором месте по количеству реализованных бросков с игры располагается Карл Мэлоун — 13 528, а рекорд принадлежит Кариму Абдул-Джаббару — 15 837.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Денвер» в матче НБА.