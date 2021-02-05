Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Денвер» в матче НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 114:93 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 27 очков, десяти подборов и десяти передач. Ещё 21 очко команде принёс Деннис Шрёдер. Тэйлен Хортон-Такер набрал 17 очков.

В составе «Денвера» 20 очков набрал Джамал Маррей. Ещё 16 очков команде принёс Монте Моррис. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 13 очков и десяти подборов.

В других матчах игрового дня «Атланта Хоукс» проиграл «Юта Джаз» (91:112), «Даллас Маверикс» потерпел разгромное поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» (116:147), «Филадельфия Сиксерс» уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (105:121), а «Мемфис Гриззлиз» проиграл «Хьюстон Рокетс» (103:115).

Ранее НБА назвала предварительные результаты голосования на Матч звёзд.