«Салават Юлаев» продлил серию побед в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» продлил серию побед в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»
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Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.

В основное время встречи за «Салават Юлаев» забили Павел Коледов, Родион Амиров, Пётр Хохряков и Теему Хартикайнен.

«Динамо» ответило голами Яниса Шваненбергса, Глеба Зырянова, Микса Индрашиса и Дениса Паршина.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победу «Салавату Юлаеву» принёс бросок Маркуса Гранлунда.

Для уфимской команды эта победа стала четвёртой подряд в КХЛ, тогда как «Динамо» потерпело шестое поражение подряд.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» обыграло «Йокерит», добыв пятую победу подряд в КХЛ.

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