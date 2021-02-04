«Салават Юлаев» продлил серию побед в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»
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Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.
В основное время встречи за «Салават Юлаев» забили Павел Коледов, Родион Амиров, Пётр Хохряков и Теему Хартикайнен.
«Динамо» ответило голами Яниса Шваненбергса, Глеба Зырянова, Микса Индрашиса и Дениса Паршина.
Овертайм не выявил сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победу «Салавату Юлаеву» принёс бросок Маркуса Гранлунда.
Для уфимской команды эта победа стала четвёртой подряд в КХЛ, тогда как «Динамо» потерпело шестое поражение подряд.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» обыграло «Йокерит», добыв пятую победу подряд в КХЛ.