ХК «Динамо» обыграл «Йокерит», добыв пятую победу подряд в КХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» одержало победу над «Йокеритом».
ХК «Динамо» обыграл «Йокерит», добыв пятую победу подряд в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Матч, проходивший на «ВТБ Арене», завершился победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Динамо» дубль оформил Оскар Линдберг, по шайбе забросили Магнус Пяярви-Свенссон, Дмитрий Яшкин и Олег Зайцев. У гостей отличился Саку Мяэналанен.

«Динамо» одержало пятую победу в КХЛ кряду и идёт на третьем месте в Западной конференции. «Йокерит» занимает пятую строчку.

Ранее «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ.

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