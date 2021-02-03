ХК «Динамо» обыграл «Йокерит», добыв пятую победу подряд в КХЛ
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Матч, проходивший на «ВТБ Арене», завершился победой хозяев со счётом 5:1.
В составе «Динамо» дубль оформил Оскар Линдберг, по шайбе забросили Магнус Пяярви-Свенссон, Дмитрий Яшкин и Олег Зайцев. У гостей отличился Саку Мяэналанен.
«Динамо» одержало пятую победу в КХЛ кряду и идёт на третьем месте в Западной конференции. «Йокерит» занимает пятую строчку.
Ранее «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ.