Бутырская объяснила грубую ошибку судей на юниорском ЧР

Чемпионка мира Мария Бутырская объяснила грубую ошибку судей на юниорском первенстве России, которые неправильно оценили прыжок Егора Рухина.

«Это всё-таки не компьютер, а человеческий фактор. Такое иногда случается. В принципе, есть специалист, есть контролёр, есть ассистент контролёра… Но случайно вбили неправильно, бывает такое. Пересмотрели же результат, всё хорошо. Ничего страшного, не думаю, что нужно людей за это дисквалифицировать», — приводит слова Бутырской «Чемпионат».

Чемпионка мира также призналась, что в её карьере подобных ситуаций не происходило, и связала это с тем, что тогда действовала более простая система оценок.

Ранее Тарасова призвала дисквалифицировать судей за ошибку на юниорском ЧР.