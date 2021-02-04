Бутырская объяснила грубую ошибку судей на юниорском ЧР

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Чемпионка мира Мария Бутырская объяснила грубую ошибку судей на юниорском первенстве России, которые неправильно оценили прыжок Егора Рухина.
Бутырская объяснила грубую ошибку судей на юниорском ЧР
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Это всё-таки не компьютер, а человеческий фактор. Такое иногда случается. В принципе, есть специалист, есть контролёр, есть ассистент контролёра… Но случайно вбили неправильно, бывает такое. Пересмотрели же результат, всё хорошо. Ничего страшного, не думаю, что нужно людей за это дисквалифицировать», — приводит слова Бутырской «Чемпионат»

Чемпионка мира также призналась, что в её карьере подобных ситуаций не происходило, и связала это с тем, что тогда действовала более простая система оценок.  

Ранее Тарасова призвала дисквалифицировать судей за ошибку на юниорском ЧР.

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