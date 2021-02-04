Тарасова призвала дисквалифицировать судей за ошибку на юниорском ЧР

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Известный тренер Татьяна Тарасова призвала дисквалифицировать судей, которые неправильно оценили прыжок Егора Рухина на юниорском чемпионате России.
Тарасова призвала дисквалифицировать судей за ошибку на юниорском ЧР
  • РИА Новости

«Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, что у нас грамотная техническая бригада, — значит, её нет. Они судили как новички, как в первый день работы. Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, всю бригаду во главе с её руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее Жулин высказался о судейском скандале вокруг оценок Рухина.

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