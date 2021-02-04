Тарасова призвала дисквалифицировать судей за ошибку на юниорском ЧР

Известный тренер Татьяна Тарасова призвала дисквалифицировать судей, которые неправильно оценили прыжок Егора Рухина на юниорском чемпионате России.

«Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, что у нас грамотная техническая бригада, — значит, её нет. Они судили как новички, как в первый день работы. Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, всю бригаду во главе с её руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее Жулин высказался о судейском скандале вокруг оценок Рухина.