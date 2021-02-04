Жулин — о судейском скандале на юниорском ЧР: такое бывает редко

Короткая ссылка
Известный тренер Александр Жулин высказался о судейском скандале вокруг оценок Егора Рухина, разгоревшемся на юниорском чемпионате России.
Жулин — о судейском скандале на юниорском ЧР: такое бывает редко
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Эти вопросы изначально к судейской панели, если было — не доглядели. Подобное случается редко. Пересмотрели — возник повод. У меня было такое с Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьёвым, мы проиграли короткий танец, а позже нам сказали, что в подсчётах что-то не так. Пересмотрели и отдали нам первое место. Это произошло сразу после соревнований, не на следующий день», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

Специалист также призвал внимательно изучить вопрос и разобраться: имела ли место спланированная ошибка или же её можно объяснить человеческим фактором. 

Ранее Авербух порадовался, что судьи исправили свою ошибку на юниорском ЧР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить