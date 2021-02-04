Жулин — о судейском скандале на юниорском ЧР: такое бывает редко

Известный тренер Александр Жулин высказался о судейском скандале вокруг оценок Егора Рухина, разгоревшемся на юниорском чемпионате России.

«Эти вопросы изначально к судейской панели, если было — не доглядели. Подобное случается редко. Пересмотрели — возник повод. У меня было такое с Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьёвым, мы проиграли короткий танец, а позже нам сказали, что в подсчётах что-то не так. Пересмотрели и отдали нам первое место. Это произошло сразу после соревнований, не на следующий день», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

Специалист также призвал внимательно изучить вопрос и разобраться: имела ли место спланированная ошибка или же её можно объяснить человеческим фактором.

Ранее Авербух порадовался, что судьи исправили свою ошибку на юниорском ЧР.