Фигурист Рухин признался, что за несколько дней до юниорского ЧР у него сломались ботинки
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«Короткой я доволен, хотя в ней нужно улучшать вращения и катание, а в произвольной доволен почти всем за исключением одной ошибки. За четыре дня до соревнований у меня сломались ботинки, если бы не это, возможно, показал бы более высокий результат, но в целом я доволен, что попал на пьедестал», — цитирует фигуриста «Р-Спорт».
Он также признался, что не ожидал настолько высокого результата, поскольку вынужден был из-за травмы пропустить предыдущий сезон.
Ранее тренер Рухина высказалась о судейском скандале на юниорском ЧР по фигурному катанию.