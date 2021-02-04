Фигурист Рухин признался, что за несколько дней до юниорского ЧР у него сломались ботинки

Бронзовый призёр юниорского чемпионата России Егор Рухин, вокруг оценок которого в произвольной программе разгорелся скандал, рассказал о своём выступлении.

«Короткой я доволен, хотя в ней нужно улучшать вращения и катание, а в произвольной доволен почти всем за исключением одной ошибки. За четыре дня до соревнований у меня сломались ботинки, если бы не это, возможно, показал бы более высокий результат, но в целом я доволен, что попал на пьедестал», — цитирует фигуриста «Р-Спорт».

Он также признался, что не ожидал настолько высокого результата, поскольку вынужден был из-за травмы пропустить предыдущий сезон.

Ранее тренер Рухина высказалась о судейском скандале на юниорском ЧР по фигурному катанию.