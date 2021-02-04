РПЛ выступила с официальным заявлением по ситуации с «Тамбовом»

Российская премьер-лиги (РПЛ) выступила с официальным заявлением по ситуации с футбольным клубом «Тамбов», который оказался в трудном финансовом положении.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, на завершении общего собрания клубов была изучена дорожная карта по выводу тамбовского клуба из кризиса.

«Комплекс мер, намеченный на собрании, должен помочь «Тамбову» с выплатой долгов и, с точки зрения участников процесса, позволит команде продолжить выступление в текущем розыгрыше РПЛ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ближайшее время клубы РПЛ проведут ещё одно собрание, посвящённое антикризисному плану.

«Тамбов» был основан в 2013 году. С 2016 года клуб выступал в Футбольной национальной лиге, а затем, став чемпионом ФНЛ по итогам сезона-2019/20, перешёл в РПЛ.

По итогам 19 туров текущего сезона «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ готовы отдать игроков «Тамбову».