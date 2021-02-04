Клубы РПЛ готовы помочь «Тамбову» доиграть сезон

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) готовы помочь «Тамбову» доиграть сезон.
Клубы РПЛ готовы помочь «Тамбову» доиграть сезон
  • © Пресс-служба «Тамбова»

«Обсудили ситуацию по «Тамбову». Коллеги продолжают общаться по этому вопросу. Выйдут и расскажут, какое решение будет принято. Лига и клуб постараются сделать всё, чтобы «Тамбов» смог доиграть. Другие клубы готовы помочь», — сказал Дюков после внеочередной конференции РФС.

Он добавил, что речь идёт не только о помощи в плане бесплатной аренды игроков.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.

Ранее Дюков выразил надежду, что «Тамбов» доиграет сезон в РПЛ.

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