Представитель Белого дома перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине

Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки, отвечая на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, рассказала о позиции США по зимним Играм в Пекине.

Во время брифинга в Белом доме журналисты спросили, что власти Соединённых Штатов думают о безопасности американских спортсменов в случае участия на ОИ-2020 в Токио.

«В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийским играм в Пекине», — приводит слова Псаки РИА Новости.

Он также заявила, что на данный момент не ведутся никакие разговоры об изменениях планов со стороны США.

Перенесённая из-за пандемии коронавирусной инфекции с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее МОК представил правила проведения Олимпийских игр в Токио.