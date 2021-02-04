Асхабадзе рассказал, почему «Спартаку» не удалось подписать контракты с Конте и Мане

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, почему красно-белым не удалось подписать тренера Антонио Конте и нападающего Садио Мане.
Асхабадзе рассказал, почему «Спартаку» не удалось подписать контракты с Конте и Мане
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Идея позвать Конте в «Спартак» исходила от меня. Встреча Федуна и Конте проходила в Монако? Ну зачем называть конкретное место? Общение длилось около часа. Было видно, что Конте готов к переезду в Москву. Для этого был подходящий момент — тренер понимал, что уходит из «Ювентуса», — цитирует функционера «Чемпионат».

По его словам, он сам не понимает, как в списке кандидатов появился швейцарский специалист Мурат Якин, и называл его не лучшим вариантом на пост главного тренера «Спартака», но решение уже было принято. Что касается Конте, то Асхабадзе рассказал, что во время переговоров он сообщил итальянцу о трансферных ограничениях, так как «Спартак» на тот момент строил стадион.

«За чей несостоявшийся приход в «Спартак» обиднее всего? Конте и Мане. По поводу Мане мы тогда с клубом официально договорились, а вот с игроком не удалось. Мане сразу дал понять, что с ним даже нет смысла разговаривать и он даже не смотрит в сторону России», — заявил Асхабадзе.

Он также добавил, что Мане был нацелен продолжать карьеру в Англии, причём необязательно в «Ливерпуле». По словам функционера, игрок отказался от хороших денег.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» сравнил работу в московском клубе с хождением по минному полю.

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