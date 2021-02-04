Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Индиану» в НБА

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«Милуоки Бакс» одержал крупную победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Индиану» в НБА
  • Reuters
  • © Nick Monroe/Handout Photo via USA TODAY Sports

Встреча прошла в Милуоки и завершилась в пользу хозяев — 130:110.

В составе победителей самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо, который оформил трип-дабл из 21 очка, 14 подборов и 10 передач. У гостей дабл-даблом из 33 очков и 12 подборов отметился Домантас Сабонис.

«Милуоки» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Индиана» — пятое.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от «Бостон Селтикс» в НБА.

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