Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Индиану» в НБА
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- © Nick Monroe/Handout Photo via USA TODAY Sports
Встреча прошла в Милуоки и завершилась в пользу хозяев — 130:110.
В составе победителей самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо, который оформил трип-дабл из 21 очка, 14 подборов и 10 передач. У гостей дабл-даблом из 33 очков и 12 подборов отметился Домантас Сабонис.
«Милуоки» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Индиана» — пятое.
Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от «Бостон Селтикс» в НБА.