Дабл-дабл Карри не спас «Голден Стэйт» от прогрыша «Бостону» в НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Сан-Франциско, завершилась со счётом 111:106 в пользу гостей.

В составе «Голден Стэйт» самым результативным игроком стал Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов.

За «Бостон» 27 очков набрал Джейсон Тейтум. Ещё 19 очков команде принёс Кемба Уокер. В активе Джейлена Брауна дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

В другом матче игрового дня «Вашинтон Уизардс» потерпел поражение о «Портленд Трэйл Блэйзерс» (121:132).

Ранее сообщалось, что 39 очков Ирвинга и трипл-дабл Хардена помогли «Бруклину» победить «Клипперс» в НБА.