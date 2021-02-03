39 очков Ирвинга и трипл-дабл Хардена помогли «Бруклину» победить «Клипперс» в НБА

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 124:120 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Бруклина» стал Кайри Ирвинг, набравший 39 очков. Кевин Дюрант принёс команде 28 очков. Трипл-дабл из 23 очков, 14 ассистов и 11 подборов в активе Джеймса Хардена.

В составе «Клипперс» 33 очка набрал Кавай Леонард. Ещё 26 очков в активе Пола Джорджа. Николя Батюм набрал 21 очко.

В других матчах игрового дня «Орландо Мэджик» проиграл «Торонто Рэпторс» (108:123), «Индиана Пэйсерс» взял верх над «Мемфис Гриззлиз» (134:116), а «Юта Джаз» победил «Детройт Пистонс» (117:105).

Ранее сообщалось, что в НБА назвали дату и формат проведения Матча звёзд.