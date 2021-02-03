39 очков Ирвинга и трипл-дабл Хардена помогли «Бруклину» победить «Клипперс» в НБА

Короткая ссылка
«Бруклин Нетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
39 очков Ирвинга и трипл-дабл Хардена помогли «Бруклину» победить «Клипперс» в НБА
  • Reuters
  • © Brad Penner-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 124:120 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Бруклина» стал Кайри Ирвинг, набравший 39 очков. Кевин Дюрант принёс команде 28 очков. Трипл-дабл из 23 очков, 14 ассистов и 11 подборов в активе Джеймса Хардена.

В составе «Клипперс» 33 очка набрал Кавай Леонард. Ещё 26 очков в активе Пола Джорджа. Николя Батюм набрал 21 очко.

В других матчах игрового дня «Орландо Мэджик» проиграл «Торонто Рэпторс» (108:123), «Индиана Пэйсерс» взял верх над «Мемфис Гриззлиз» (134:116), а «Юта Джаз» победил «Детройт Пистонс» (117:105).

Ранее сообщалось, что в НБА назвали дату и формат проведения Матча звёзд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить