В НБА назвали дату и формат проведения Матча звёзд
- Reuters
Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в Twitter, мероприятие пройдёт на арене State Farm Arena в Атланте 7 марта.
В этом году НБА намерена уложиться в один день вместо традиционного звёздного уик-энда. В рамках All-Star Game состоится матч сборных Восточной и Западной конференций, а также конкурсы.
До пандемии коронавируса Матч всех звёзд сезона-2020/2021 должен был пройти в Индианаполисе, но от этой идеи было решено отказаться и передать городу право провести мероприятие в 2024 году.
Изначально ожидалось, что НБА откажется от проведения Матча звёзд в 2021 году в связи с пандемией коронавируса.
Ранее Джеймс высказался о своём конфликте с фанатами «Атланты» во время матча НБА.