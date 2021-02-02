В НБА назвали дату и формат проведения Матча звёзд

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги достигли принципиальной договорённости относительно проведения Матча всех звёзд 2021 года.

Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в Twitter, мероприятие пройдёт на арене State Farm Arena в Атланте 7 марта.

В этом году НБА намерена уложиться в один день вместо традиционного звёздного уик-энда. В рамках All-Star Game состоится матч сборных Восточной и Западной конференций, а также конкурсы.

До пандемии коронавируса Матч всех звёзд сезона-2020/2021 должен был пройти в Индианаполисе, но от этой идеи было решено отказаться и передать городу право провести мероприятие в 2024 году.

Изначально ожидалось, что НБА откажется от проведения Матча звёзд в 2021 году в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Джеймс высказался о своём конфликте с фанатами «Атланты» во время матча НБА.