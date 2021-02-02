Джеймс высказался о своём конфликте с фанатами «Атланты» во время матча НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал конфликт с фанатами «Атланта Хоукс», произошедший во время матча команд в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я рад, что зрители вернулись на трибуны. Мне не хватает этого взаимодействия. Я нуждаюсь в нём. Все игроки нуждаются. Мне кажется, что этих болельщиков не обязательно надо было выводить. Возник спор между двумя взрослыми мужчинами. Он что-то сказал, я что-то сказал, потом ещё кто-то подключился. Но я не думаю, что их надо было выводить», — заявил Джеймс после матча.

Инцидент случился в четвёртой четверти встречи при счёте 86:78 в пользу «Лейкерс». Арбитру пришлось остановить игру из-за конфликта Джеймса с болельщиками «Атланты», сидевшими в первом ряду. В результате болельщиков вывели из зала. Позднее болельщица, которую, как выяснилось, зовут Джулиана Карлос, рассказала в Instagram, что инцидент начался со словесной перепалки между Джеймсом и её мужем. По словам девушки, в ходе перепалки звёздный форвард назвал её сучкой.

Ранее сообщалось, что 25 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Атланту» в матче НБА.