25 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Атланту» в матче НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счётом 107:99 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 25 очков. Ещё 21 очко команде принёс Леброн Джеймс.

В составе «Атланты» 25 очков набрал Трэй Янг. Джон Коллиз записал в свой актив 22 очка.

В других матчах игрового дня «Майами Хит» в овертайме уступил «Шарлотт Хорнетс» (121:129), «Кливленд Кавальерс» взял верх над «Миннесота Тимбервулвз» (100:98), «Чикаго Буллз» обыграл «Нью-Йорк Никс» (110:102). «Нью-Орлеан Пеликанс» проиграл «Сакраменто Кингз» (109:118), «Оклахома-Сити Тандер» потерпел поражение от «Хьюстон Рокетс» (106:136), «Даллас Маверикс» уступил «Финикс Санз» (108:109), а «Сан-Антонио Спёрс» разгромно проиграл «Мемфис Гриззлиз» (102:133).

Ранее сообщалось, что «Милуоки» обыграл «Портленд» в матче НБА.