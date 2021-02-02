25 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Атланту» в матче НБА

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
25 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Атланту» в матче НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счётом 107:99 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 25 очков. Ещё 21 очко команде принёс Леброн Джеймс.

В составе «Атланты» 25 очков набрал Трэй Янг. Джон Коллиз записал в свой актив 22 очка.

В других матчах игрового дня «Майами Хит» в овертайме уступил «Шарлотт Хорнетс» (121:129), «Кливленд Кавальерс» взял верх над «Миннесота Тимбервулвз» (100:98), «Чикаго Буллз» обыграл «Нью-Йорк Никс» (110:102). «Нью-Орлеан Пеликанс» проиграл «Сакраменто Кингз» (109:118), «Оклахома-Сити Тандер» потерпел поражение от «Хьюстон Рокетс» (106:136), «Даллас Маверикс» уступил «Финикс Санз» (108:109), а «Сан-Антонио Спёрс» разгромно проиграл «Мемфис Гриззлиз» (102:133).

Ранее сообщалось, что «Милуоки» обыграл «Портленд» в матче НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить