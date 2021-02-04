«Бостон» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Пастрняк оформил хет-трик

Короткая ссылка
«Бостон Брюинз» в овертайме взял верх над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Бостон» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Пастрняк оформил хет-трик
  • Reuters
  • © Eric Hartline-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе «Брюинз» хет-трик оформил Давид Пастрняк, а в овертайме победную шайбу забросил Патрис Бержерон. У хозяев отличились Кевин Хейз, Якуб Ворачек и Джоэль Фараби. 

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов не отметился результативными действиями.

Таким образом, была прервана четырёхматчевая победная серия «Филадельфии».

Ранее сообщалось, что передача Михаила Сергачёва помогла «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить