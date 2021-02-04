«Бостон» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Пастрняк оформил хет-трик

«Бостон Брюинз» в овертайме взял верх над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе «Брюинз» хет-трик оформил Давид Пастрняк, а в овертайме победную шайбу забросил Патрис Бержерон. У хозяев отличились Кевин Хейз, Якуб Ворачек и Джоэль Фараби.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов не отметился результативными действиями.

Таким образом, была прервана четырёхматчевая победная серия «Филадельфии».

Ранее сообщалось, что передача Михаила Сергачёва помогла «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.