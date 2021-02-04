«Бостон» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Пастрняк оформил хет-трик
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Встреча прошла в Филадельфии и завершилась в пользу гостей — 4:3.
В составе «Брюинз» хет-трик оформил Давид Пастрняк, а в овертайме победную шайбу забросил Патрис Бержерон. У хозяев отличились Кевин Хейз, Якуб Ворачек и Джоэль Фараби.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов не отметился результативными действиями.
Таким образом, была прервана четырёхматчевая победная серия «Филадельфии».
Ранее сообщалось, что передача Михаила Сергачёва помогла «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.