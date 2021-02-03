ЦСКА победил во втором товарищеском матче за день

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Московский ЦСКА одержал крупную победу над испанской командой «Ла-Унион» в товарищеском матче на сборе в Кампоаморе.
ЦСКА победил во втором товарищеском матче за день
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Встреча завершилась со счётом 6:2.

Забитыми мячами в составе армейцев отметились Наир Тикнизян, Владислав Яковлев, Илья Шкурин, Фёдор Чалов (дважды) и Ильзат Ахметов (с пенальти). За испанский клуб отличились Санчес Перико (с пенальти) и Давид Вальдеоливас.

Днём армейцы переиграли другой испанский клуб — «Мурсию» (3:1).

В текущем сезоне ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер лиги (РПЛ), набрав 37 очков.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Гайч перешёл в «Беневенто» на правах аренды.

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