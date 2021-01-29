Футболист ЦСКА Гайч перешёл в «Беневенто» на правах аренды

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Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч перешёл в итальянский «Беневенто» на правах аренды.
Футболист ЦСКА Гайч перешёл в «Беневенто» на правах аренды
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте итальянской Серии А. Срок аренды составит шесть месяцев с возможностью продления на один год, если он сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за €11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку.

Гайч перешёл в ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинца составила €8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги и отдал одну результативную передачу.

Ранее ЦСКА и «Беневенто» договорились об аренде Гайча.

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