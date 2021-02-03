УНИКС обыграл «Морнар Бар» и вышел в плей-офф баскетбольного Еврокубка

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В рамках топ-16 баскетбольного Еврокубка казанский УНИКС одержал победу над черногорским «Морнар Баром».
УНИКС обыграл «Морнар Бар» и вышел в плей-офф баскетбольного Еврокубка
  • © eurocupbasketball.com

Встреча, проходившая в «Баскет-холле» в Казани, завершилась со счётом 86:61 в пользу хозяев.

Самыми результативными игроками встречи стали баскетболист «Морнара» Неманья Гордич, а также защитник УНИКСа Айзея Канаан. Оба набрали по 14 очков.

УНИКС одержал четвёртую победу в четырёх матчах группы H, обеспечив себе участие в плей-офф раунде турнира. «Морнар Бар» идёт третьим.

В следующем туре казанцы сыграют с «Андоррой». Матч состоится 3 марта.

Ранее стали известны обладатели уайлд-кард на Матч звёзд Единой лиги ВТБ.

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