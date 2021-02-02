Стали известны обладатели уайлд-кард на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ огласила имена игроков, ставших обладателями уайлд-кард для участия в Матче всех звёзд.

По итогам голосования болельщиков и представителей СМИ уайлд-кард получили защитник «Зенита» Виталий Фридзон и форвард ЦСКА Семён Антонов, которые выступят в составе «Звёзд России», а также защитник УНИКСа Джамар Смит и защитник «Калева» Маркус Кин, пополнившие состав сборной «Звёзд мира».

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт 14 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

Ранее были названы составы на Матч звёзд Единой лиги ВТБ.