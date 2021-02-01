Названы составы на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

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Единая лига ВТБ подвела итоги голосования за участников Матча всех звёзд.
Названы составы на Матч звёзд Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

Составы были определены по результатам голосования болельщиков и представителей СМИ.

«Звёзды России»: Алексей Швед, Вячеслав Зайцев (оба — «Химки») Никита Михайловский («Автодор»), Михаил Кулагин («Енисей») , Евгений Бабурин, Антон Астапкович (оба — «Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба — ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).

«Звёзды мира»: Майк Джеймс (ЦСКА), Торнике Шенгелия (оба — ЦСКА). Айзея Кэнэн (УНИКС), Адас Юшкявичюс («ПАРМА»), Кевин Пангос, Матеуш Понитка (оба — «Зенит»), Мантас Калниетис, Миндаугас Кузминскас (оба — «Локомотив-Кубань»), Джордан Мики («Химки»), Дрю Гордон («Автодор»/«Локомотив-Кубань»).

Еще две уайлд-кард для каждой команды — у лиги. Окончательные составы команд из 12 игроков объявят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что баскетболист Джеймс останется в ЦСКА.

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