Азар может пропустить матч плей-офф ЛЧ с «Аталантой» из-за травмы

Короткая ссылка
Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рискует не успеть восстановиться после травмы к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты».
Азар может пропустить матч плей-офф ЛЧ с «Аталантой» из-за травмы
  • Reuters

По информации пресс-службы мадридского клуба, бельгиец прошёл медицинское обследование после пропуска тренировки из-за мышечной усталости. У него была выявлена травма прямой мышцы бедра левой ноги.

Сроки возвращения 30-летнего футболиста в строй не называются.

В текущем сезоне он провёл 13 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом» пройдёт 24 февраля (23:00 мск).

Ранее сообщалось, что футболист «Реала» Варан попал в сферу интересов ПСЖ и МЮ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить