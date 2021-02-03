Азар может пропустить матч плей-офф ЛЧ с «Аталантой» из-за травмы
- Reuters
По информации пресс-службы мадридского клуба, бельгиец прошёл медицинское обследование после пропуска тренировки из-за мышечной усталости. У него была выявлена травма прямой мышцы бедра левой ноги.
Сроки возвращения 30-летнего футболиста в строй не называются.
В текущем сезоне он провёл 13 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом» пройдёт 24 февраля (23:00 мск).
Ранее сообщалось, что футболист «Реала» Варан попал в сферу интересов ПСЖ и МЮ.