Азар может пропустить матч плей-офф ЛЧ с «Аталантой» из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рискует не успеть восстановиться после травмы к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты».

Reuters

По информации пресс-службы мадридского клуба, бельгиец прошёл медицинское обследование после пропуска тренировки из-за мышечной усталости. У него была выявлена травма прямой мышцы бедра левой ноги. Сроки возвращения 30-летнего футболиста в строй не называются. В текущем сезоне он провёл 13 матчей, отметившись тремя забитыми мячами. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом» пройдёт 24 февраля (23:00 мск). Ранее сообщалось, что футболист «Реала» Варан попал в сферу интересов ПСЖ и МЮ.



