Источник: Латвии требуется дополнительное финансирование для проведения ЧМ по хоккею

Латвия нуждается в дополнительных средствах для проведения чемпионата мира по хоккею.

Об этом сообщает Metaratings. По данным источника, общий бюджет турнира — €17—19 млн. Изначально планировалось, что Латвия проведёт его совместно с Белоруссией, но впоследствии Минск был лишён права проведения. В связи с этим латвийской стороне понадобится ещё не менее €7 млн для подготовки соответствующей инфраструктуры.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 состоится в Риге с 21 мая по 6 июня и будет проводиться в формате «пузыря».

Ранее стало известно, что ЧМ по хоккею в Латвии пройдёт без болельщиков.